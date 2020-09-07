Через обстріли бойовиків згоріло 6 українських бліндажів. Про це на своїй фейсбук-сторінці
повідомила
волонтерка Ірина Каптур.
Читайте також Через обстріли на Донбасі Україна вимагає, щоб Росія вплинула на своїх бойовиків
Жах!!! Просто боляче і сльози! Все, що будували бійці на декількох позиціях – 6 – згоріло,
– написала волонтерка у фейсбуці.
Каптур закликала українців допомогти військовим. Внаслідок займання вони залишились без нічників, форми та техніки. Тепер бійцям ЗСУ необхідні матеріали для відновлення знищених позицій.
Що потрібно українським захисникам для відновлення бліндажів
- плівка, утеплювач;
- маскувальні сітки;
- лопати (звичайні та совкові);
- цвяхи 150;
- степлер і скоби до нього;
- бочки для води на 50, 30 та 20 літрів;
- ковдри, кабель;
- кава та ласощі.
Що сталось з українськими бійцями
Військові, ризикуючи здоров'ям та життям, рятували зброю. Вони надихались отруйного диму, а дехто навіть обгорів.
Також Каптур повідомила, що є загиблі.
Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі.
Важливо Бойовики знову погрожують Україні обстрілом: призначили нову дату
Що відомо про обстріл зі сторони бойовиків 6 вересня
- 5 вересня ватажок донецьких терористів Пушилін анонсував обстріл українських позицій. Він мав статися 7 вересня біля населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.
- Проте бойовики атакували 6 вересня. Вони обстріляли з гранатомета ВОГ-17 підрозділ ЗСУ у Красногорівці.
- Поранення отримав український воїн. Він допомагав усувати пожежу, яка сталась внаслідок терористичної атаки. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.
- Згодом окупанти здійснили ще один обстріл по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. В результаті загинув український військовий.
- Під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького зникли двоє бійців. На жаль, обгорілі тіла військовослужбовців виявили за 400 метрів від українських позицій.
- Також 6 вересня бійця ЗСУ убив снайпер в районі Кримського.
- МЗС України Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Замість 6 постів ЗСУ на Донбасі тепер згарище / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Каптур