Через обстріли бойовиків згоріло 6 українських бліндажів. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила волонтерка Ірина Каптур.

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Жах!!! Просто боляче і сльози! Все, що будували бійці на декількох позиціях – 6 – згоріло,

– написала волонтерка у фейсбуці.

Каптур закликала українців допомогти військовим. Внаслідок займання вони залишились без нічників, форми та техніки. Тепер бійцям ЗСУ необхідні матеріали для відновлення знищених позицій.

Що потрібно українським захисникам для відновлення бліндажів

плівка, утеплювач;

маскувальні сітки;

лопати (звичайні та совкові);

цвяхи 150;

степлер і скоби до нього;

бочки для води на 50, 30 та 20 літрів;

ковдри, кабель;

кава та ласощі.

Що сталось з українськими бійцями

Військові, ризикуючи здоров'ям та життям, рятували зброю. Вони надихались отруйного диму, а дехто навіть обгорів.

Також Каптур повідомила, що є загиблі.

Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі.

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Що відомо про обстріл зі сторони бойовиків 6 вересня

5 вересня ватажок донецьких терористів Пушилін анонсував обстріл українських позицій. Він мав статися 7 вересня біля населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.

Проте бойовики атакували 6 вересня. Вони обстріляли з гранатомета ВОГ-17 підрозділ ЗСУ у Красногорівці.

Поранення отримав український воїн. Він допомагав усувати пожежу, яка сталась внаслідок терористичної атаки. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Згодом окупанти здійснили ще один обстріл по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. В результаті загинув український військовий.

Під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького зникли двоє бійців. На жаль, обгорілі тіла військовослужбовців виявили за 400 метрів від українських позицій.

Також 6 вересня бійця ЗСУ убив снайпер в районі Кримського.

бійця ЗСУ убив снайпер в районі Кримського. МЗС України Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.



Замість 6 постів ЗСУ на Донбасі тепер згарище / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Каптур