Упродовж доби 5- та від початку 6 вересня на Донбасі українські військові не зафіксували жодних обстрілів чи провокацій з боку бойовиків. Втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил немає. Щоправда, під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького зникли двоє військовослужбовців.

Зона бойових дій

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 6 вересня оприлюднив прес-центр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Українські військові підкреслюють, що наразі режим тиші на Донбасі зберігається всією лінією зіткнення.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і є готовими миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Також українські воїни повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції,

– зазначають у пресцентрі ОС.

Пожежі на Донбасі

Також у штабі повідомили, що військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами.

Уже ліквідовано пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського. А станом на ранок 6 вересня вогонь загасили і поблизу Верхньоторецького.

Проте під час гасіння пожежі біля останнього полум’я відрізало від решти особового складу двох українських воїнів. Пошуки бійців тривають.

Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі Трьохізбенки, Лопаскиного та Лобачева осередки загорання вдалося локалізувати.

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Пресцентр Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 6 вересня: відео