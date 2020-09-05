За минулу добу ворог знов вдався до провокацій. Цього разу окупанти здійснили поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг зі стрілецької зброї у бік наших захисників.

Як минула доба 4 вересня

Українські військові не застосовували вогонь у відповідь. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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У штабі додали, що загалом ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил.

Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що ворог здійснив постріли з гранатометів та застосував стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Авдіївка. Бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед українських захисників немає.

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Ситуація на Донбасі станом на 5 вересня

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку окупантів не зафіксували.

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу