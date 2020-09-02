Близько 70 українських військовослужбовців залишаються зниклими на Донбасі. Проте, зазначають у Міноборони, ця кількість не збільшується, а зменшується.

Список зникли безвісти скорочується, – Міноборони

У профільному відомстві повідомили, що ведуть облік лише військових, про цивільних у цій статистиці не мовиться. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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У Міноборони зазначили, що після того, як тіла загиблих захисників ідентифіковують, їх імена переносять в категорію загиблих.

Це цікаво! Джерела "РБК-Україна" повідомляють, що пошук зниклих і загиблих у зоні проведення ООС змінився. Місія "Чорний тюльпан" більше цим не займається, до процесу залучений лише проєкт ЗСУ "Евакуація 200".

Грошей на Єдиний реєстр зниклих немає

У Міністерстві юстиції повідомили, що грошей, аби створити та згодом адмініструвати Єдиний реєстр зниклих безвісти, у них немає. Тому цю справу й планують передати МВС.

По-перше, ми не маємо ніякого відношення до здійснення функцій цієї комісії. По-друге, Міністерству юстиції за всі ці роки навіть не виділили коштів для створення і ведення цього реєстру,

– сказала профільний заступник міністра Валерія Коломієць.

Для передачі реєстру до Міністерства внутрішніх справ потрібно внести певні законодавчі зміни. Орієнтовна вартість створення реєстру – 200 тисяч гривень. Проте у силовому відомстві, кажуть у Мін'юсті, вже є схожий реєстр, який треба вдосконалити.

У 2020 році Україна втратила на Донбасі щонайменше 70 захисників

Зазначимо, з початку 2020 року окупанти сотні разів відкривали вогонь по ЗСУ. Крім того, були й небойові втрати. У результаті за поточний рік загинули щонайменше 70 військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу