Жодного дня – без провокацій: як на Донбасі минула доба
На Донбасі 1 вересня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Проте у штабі ООС наголошують: ситуація – контрольована.
Постріли окупантів були неприцільними
В усіх випадках дії окупантів були провокативними і не несли загрози. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у фейсбуці.
Попередньо Перемир'я по-російськи: бойовики на Донбасі гатили з мінометів, але "по горобцях"
Де відбулись провокації:
- у районі Водяного збройні формування Росії відкрили вогонь зі стрілецької зброї та АГС-17;
- поблизу Майорська зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета;
- біля Мар'їнки – кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.
Українські військові у відповідь вогонь не відкривали.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
З 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню
Зазначимо, що з 27 липня 2020 року триває режим повного припинення вогню. У своєму звіті спостерігачі ОБСЄ зазначають, що на більшості ділянок обстрілів не фіксували. Проте були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер. Жодного випадку застосування важкого озброєння не було.