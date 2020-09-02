На Донбасі 1 вересня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Проте у штабі ООС наголошують: ситуація – контрольована.

Постріли окупантів були неприцільними

В усіх випадках дії окупантів були провокативними і не несли загрози. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Де відбулись провокації:

у районі Водяного збройні формування Росії відкрили вогонь зі стрілецької зброї та АГС-17;

поблизу Майорська зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета;

біля Мар'їнки – кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

З 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню

Зазначимо, що з 27 липня 2020 року триває режим повного припинення вогню. У своєму звіті спостерігачі ОБСЄ зазначають, що на більшості ділянок обстрілів не фіксували. Проте були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер. Жодного випадку застосування важкого озброєння не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу