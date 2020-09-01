Впродовж минулої доби 31 серпня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Постріли не були прицільними, тож, як стверджують у штабі, жодної загрози для українських воїнів не було.

Загалом ситуація на фронті залишається повністю контрольованою нашими воїнами, розповіли в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Порушення перемир'я з боку бойовиків:

поблизу Водяного – ворог влаштував вогневу провокацію зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – бойовики неприцільно стріляли з гранатометів.

У штабі запевняють, що такі ворожі обстріли не несли жодної загрози для українських військових, а тому вони не відкривали вогню у відповідь.

Дотримуючись повного й всеосяжного режиму припинення вогню українські воїни продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням,

– запевнили в штабі ООС.

На щастя, у ніч проти 1 вересня на Донбасі було абсолютно спокійно. Ворожих пострілів ніде уздовж лінії розмежування зафіксовано не було.