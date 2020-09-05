Одні з найважчих боїв між українськими військовими та проросійськими силами відбулися 5 вересня 2014 року під Веселою Горою та Цвітними Пісками. Тоді українська сторона втратили загиблими та зниклими безвісти 42 – 46 бійців.

У цей день, 6 років тому проросійські сили влаштували диверсію. Редакція 24 каналу розповідає, як відбувався один із найважчих боїв в історії російсько-української війни.

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Передумови

3 – 4 вересня 2014 року в рамках підготовки до Мінських переговорів, проросійські сили та українські бійці мали припинити вогонь. А від 5 вересня о 18:00 на фронті мав наступити перший режим перемир’я.

Блокпост у районі Цвітних Пісків контролювався українськими підрозділами. Але з невстановлених причин особовий склад блокпосту полишив його 4 вересня. Проросійські сили без бою змогли зайняти блокпост вранці 5 вересня.

Решта українських підрозділів, які перебували в селищі Металіст, не були оповіщені про те, що блокпост у тому районі більше не контролюється українськими силами.