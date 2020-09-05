Підлий злочин Росії: роковини боїв під Веселою Горою і Цвітними Пісками
Одні з найважчих боїв між українськими військовими та проросійськими силами відбулися 5 вересня 2014 року під Веселою Горою та Цвітними Пісками. Тоді українська сторона втратили загиблими та зниклими безвісти 42 – 46 бійців.
У цей день, 6 років тому проросійські сили влаштували диверсію. Редакція 24 каналу розповідає, як відбувався один із найважчих боїв в історії російсько-української війни.
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Передумови
3 – 4 вересня 2014 року в рамках підготовки до Мінських переговорів, проросійські сили та українські бійці мали припинити вогонь. А від 5 вересня о 18:00 на фронті мав наступити перший режим перемир’я.
Блокпост у районі Цвітних Пісків контролювався українськими підрозділами. Але з невстановлених причин особовий склад блокпосту полишив його 4 вересня. Проросійські сили без бою змогли зайняти блокпост вранці 5 вересня.
Решта українських підрозділів, які перебували в селищі Металіст, не були оповіщені про те, що блокпост у тому районі більше не контролюється українськими силами.
Історія кривавих боїв
Засідка під Веселою Горою
Колона з 2-х груп батальйону "Айдар" у складі 23 осіб рухалася дорогою Луганськ – Щастя. На блокпосту, навпроти автобусної зупинки "Весела Гора", приблизно о 14:30 попри перемир'я проросійські силовики відкрили вогонь по військових.
Бійці батальйону "Айдар", літо 2014 року / Фото rubryka.com
З 23 бійців змогли вирватись із засідки всього троє військовослужбовців, які протягом 30 хвилин стримували вогнем проросійськи сили. Свідок та учасник бойових дій Олексій Батура ще з декількома бійцями – вижили. Батура зміг оповістити підрозділ 80-ї ОАМБр біля Веселої Гори про засідку. В цих умовах десантники з 80-ки вирішили прориватися.
Бій під Цвітними Пісками
Згідно рапорту командира 5-ї аеромобільної роти 80-ї ОАМБр, приблизно о 15:55 того ж дня командир 1-ї танкової бригади наказав здійснити висування з району Металіст у район Щастя. Колона рушила о 16:10 – 16:15. Під'їжджаючи до пункту Цвітні Піски, о 16:30 – 16:40 підрозділ потрапив у засідку. З обох боків по колоні вівся вогонь. Дорога була замінована.
Місце бою 5 вересня / Скріншот
Підрозділ 5-ї аеромобільної десантної роти здійснював контрзасадні дії. Українські військові зайняли кругову оборону і відбивали натиск противника, згодом проходили засаду в русі на техніці. Згідно з рапортом, сили противника складали 240 – 260 осіб.
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Висновки експертів та бійців
- За інформацією Юрія Бутусова, українські десантники у цьому бою змогли підбити танк і БТР бойовиків, проте втратили 23 особи загиблими і зниклими безвісти.
- За висновком українського історика та журналіста Ярослава Тинченка, відповідно до рапорту – про засідку, яка сталась з айдарівцями – десантники не знали. Тому рухались повз місця бою, згідно з наказом про передислокацію від командування 1-ї окремої танкової бригади.
- За словами Володимира Кияна (позивний "Тайфун"), командування 4-й аеромобільній роті, яка в той час перебувала в Щасті, наказало підірвати міст через Сівреський Донецьк. Бійці роти заперечили, адже в бою перебувала колона 2-го батальйону, яка мала вийти з бою через міст.
Втрати
Українська сторона в засідці під Веселою Горою та в бою під Цвітними Пісками втратила 42, а за деякими даними 46 військових. Вони вважаються загиблими та зниклими безвіси. Російськи найманці фотографувались на фоні загиблих, допитували та катували затриманих.
У "час тиші" 8 вересня влада України домовилась з бойовиками, щоб забрати тіла українських вояків, які були надзвичайно спотворені, зі слідами знущань і катувань. За уточненими даними за вересень 2017, рештки тіл належали 38 бійцям.
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Вшанування загиблих бійців / Фото rubryka.com