Понад 900 порушень на Донбасі від початку перемир'я: в ОБСЄ розповіли про провокації ворога
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що від початку нового перемир'я на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня, ворог регулярно влаштовує провокації. Загалом за понад місяць перемир'я в ОБСЄ зафіксували 908 порушень режиму тиші.
Відповідну статистику оприлюднили у звіті місії ОБСЄ від 3 вересня.
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Статистика порушень від ОБСЄ
За даними спостерігачів ОБСЄ, серед порушень:
- 152 вибухи,
- 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли,
- 13 освітлювальних ракет,
- 741 черга та постріл.
Зазначимо, що проросійські бойовики ледь не щодня обстрілюють українські позиції. Постріли у переважній більшості не прицільні, тож, українські захисники не застосовують вогонь у відповідь.
Припинення вогню на Донбасі: головне
- Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року.
- Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
- З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.