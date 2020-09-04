Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що від початку нового перемир'я на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня, ворог регулярно влаштовує провокації. Загалом за понад місяць перемир'я в ОБСЄ зафіксували 908 порушень режиму тиші.

Відповідну статистику оприлюднили у звіті місії ОБСЄ від 3 вересня. Актуально На Донбасі тиша: українські бійці ліквідовують пожежі та розміновують території Статистика порушень від ОБСЄ За даними спостерігачів ОБСЄ, серед порушень: 152 вибухи,

2 невизначені боєприпаси, що пролетіли,

13 освітлювальних ракет,

741 черга та постріл. Зазначимо, що проросійські бойовики ледь не щодня обстрілюють українські позиції. Постріли у переважній більшості не прицільні, тож, українські захисники не застосовують вогонь у відповідь. Припинення вогню на Донбасі: головне Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.