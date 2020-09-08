На Донбасі протягом 41 доби тривало перемир'я, оголошене ще 27 липня. За цей час не було жодного прицільного обстрілу аж до 6 вересня. Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.

Загалом ситуація на фронті залишається стабільною і повністю контролюється українськими воїнами, повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Важливо Для чого окупанти порушили перемир'я і чи є загроза наступу: що думають у Генштабі ЗСУ

Обстріл 7 вересня

Зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу селища Кам'янка Донецької області.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів серед особового складу Об'єднаних сил немає,

– запевнили в штабі.

Ніч проти 8 вересня на фронті й зовсім пройшла спокійно. Проросійські бойовики в нічний час доби до обстрілів не вдавалися.

Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня: