Бойовики порушили перемир'я другу добу поспіль: гатили з міномета
На Донбасі протягом 41 доби тривало перемир'я, оголошене ще 27 липня. За цей час не було жодного прицільного обстрілу аж до 6 вересня. Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.
Загалом ситуація на фронті залишається стабільною і повністю контролюється українськими воїнами, повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.
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Обстріл 7 вересня
- Зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу селища Кам'янка Донецької області.
Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів серед особового складу Об'єднаних сил немає,
– запевнили в штабі.
Ніч проти 8 вересня на фронті й зовсім пройшла спокійно. Проросійські бойовики в нічний час доби до обстрілів не вдавалися.
Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня:
- У середині дня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.
- Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.