Проросійські бойовики 6 вересня вперше з часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі прицільно обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав один український воїн.

Що відомо про обстріл бойовиків на Донбасі

Бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Поранено військового

В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру,

– наголосили в штабі ООС.

Там також наголосили, що наразі українські військові не відкривали вогонь у відповідь. При наступному обстрілі українських позицій в штабі обіцяли дати адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.

Зверніть увагу! Двоє українських військових на Донбасі під Верхньоторецьким потрапили на мінне поле противника через пожежу. Відірвавшись від решти особового складу, обоє воїнів підірвалися на вибухівці й загинули.

Погрози бойовиків обстріляти позиції ЗСУ: що треба знати

Ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Він видав відповідний указ.

Через це голова української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук скликав термінове засідання.

Водночас Кравчук зауважив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

Режим припинення вогню на Донбасі: головне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що передбачає перемир'я

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу