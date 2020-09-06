Зірвали перемир'я на 42-ий день: окупанти обстріляли позиції ЗСУ, є поранений
Проросійські бойовики 6 вересня вперше з часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі прицільно обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав один український воїн.
Що відомо про обстріл бойовиків на Донбасі
Бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Поранено військового
- В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині.
- Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.
Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру,
– наголосили в штабі ООС.
Там також наголосили, що наразі українські військові не відкривали вогонь у відповідь. При наступному обстрілі українських позицій в штабі обіцяли дати адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.
Погрози бойовиків обстріляти позиції ЗСУ: що треба знати
- Ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.
- Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Він видав відповідний указ.
- Через це голова української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук скликав термінове засідання.
- Водночас Кравчук зауважив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.
Режим припинення вогню на Донбасі: головне
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
Що передбачає перемир'я
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу