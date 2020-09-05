Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін оголосив, що 7 вересня буде здійснений обстріл українських позицій поблизу Горлівки. Через це Україна скликає термінове засідання ТКГ.

ТКГ збереться 6 вересня

Тристороння контактна група збереться вже 6 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Прямий", інформує 24 канал.

Раніше Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій

Наш президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра,

– зазначив Кулеба.

Що відомо про заяву Пушиліна

Свій "указ" Пушилін оприлюднив на власному сайті. Українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, він назвав "незаконно зведеними спорудами". Обстріл має відбутись буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.

Раніше у коментарі 24 каналу у штабі ООС заявили, що коментувати заяви "якихось ватажків" не будуть.

Дивіться на карті, де саме має начебто відбутись обстріл: