Ватажок донецьких бойовиків оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.

Українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, Пушилін назвав "незаконно зведеними спорудами". Про це все він написав на своєму сайті, повідомляє 24 канал.

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Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я,

– заявив ватажок донецьких бойовиків.

обстріл має відбутися у 600 метрах на північний схід від населеного пункту Шуми – передмістя Горлівки. Водночас Денис Пушилін практично "офіційно" заявляючи, що збирається зірвати перемир'я, стверджує, що зроблять для того, "аби його не зірвала Україна".

Наразі штаб Об'єднаних сил на офіційних сторінках жодним чином не коментував заяв бойовиків. У коментарі 24 каналу свою позицію в штабі пояснили просто й лаконічно: "заяви всяких-там ватажків ми не коментуємо".

Приблизне місце можливого обстрілу бойовиків: карта

Український журналіст Станіслав Асєєв, який родом з Донецька, підкреслив, що такі заяви чітко демонструють справжні наміри Росії. Мовляв, їй не цікаві ні жодні вільні економічні зони, ні навіть територія Донбасу.

Єдине, що їй потрібне – це вся Україна, яка ніколи не існувала й не існує в російському політичному мисленні як окрема від Росії держава,

– заявив донеччанин.