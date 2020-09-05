Безпілотник ОБСЄ зафіксував озброєння, яке бойовики розміщують з порушеннями
Під час виконання спостережного польоту безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував озброєння з порушенням лінії відводу. Це свідчить про порушення РФ мінських угод і домовленостей про припинення вогню з 27 липня.
ОБСЄ за допомогою безпілотника зафіксувала порушення зі сторони проросійських бойовиків одразу у кількох місцях, повідомляє у фейсбуці пресслужба штаб ООС.
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Озброєння з порушенням лінії відведення зафіксували
- на навчальному полігоні поблизу Бугаївки Луганської області – дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри), дев'ять буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 міліметри);
- на полігоні біля Міусинськ на Луганщині виявили одну реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметри);
- поблизу Хрустального Луганської області – двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 "Град", 122 міліметри).
Озброєння, розміщене за лініями відводу, але за межами виділених місць
- на навчальному полігоні поблизу Бугаївки – сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10");
- на навчальному полігоні біля Круглика Луганської області – двадцять п'ять танків;
- поблизу Лутугиного Донецької області – десять танків;
- на полігоні біля Міусинська – дев'ять самохідних гаубиць, дванадцять буксируваних, один танк Т-64, чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10").
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Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення,
– зазначають у штабі ООС.
Та додають, що так бойовики вкотре показують своє небажання дотримуватися домовленостей.