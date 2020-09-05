Під час виконання спостережного польоту безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував озброєння з порушенням лінії відводу. Це свідчить про порушення РФ мінських угод і домовленостей про припинення вогню з 27 липня.

ОБСЄ за допомогою безпілотника зафіксувала порушення зі сторони проросійських бойовиків одразу у кількох місцях, повідомляє у фейсбуці пресслужба штаб ООС.

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Озброєння з порушенням лінії відведення зафіксували

на навчальному полігоні поблизу Бугаївки Луганської області – дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри), дев'ять буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 міліметри);

– дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри), дев'ять буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 міліметри); на полігоні біля Міусинськ на Луганщині виявили одну реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметри);

виявили одну реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметри); поблизу Хрустального Луганської області – двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 "Град", 122 міліметри).

Озброєння, розміщене за лініями відводу, але за межами виділених місць

на навчальному полігоні поблизу Бугаївки – сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10");

– сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10"); на навчальному полігоні біля Круглика Луганської області – двадцять п'ять танків;

– двадцять п'ять танків; поблизу Лутугиного Донецької області – десять танків;

– десять танків; на полігоні біля Міусинська – дев'ять самохідних гаубиць, дванадцять буксируваних, один танк Т-64, чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10").

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Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення,

– зазначають у штабі ООС.

Та додають, що так бойовики вкотре показують своє небажання дотримуватися домовленостей.

Зверніть увагу! Вже понад місяць на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики регулярно влаштовують провокаційні обстріли. Однак з цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.