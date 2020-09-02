Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 2 вересня у форматі відеоконференції. На ньому погодили координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Крім того, дійшли згоди щодо чотирьох наступних ділянок розведення сил і засобів. Однак гуманітарний і політичний напрям виявилися фактично заблокованими.

За підсумками засідання, яке відбулося в форматі онлайн-конференції, вдалося домогтися деяких результатів, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке заплановане на листопад,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, в ТКГ погодили чотири наступні ділянки розведення сил і засобів. А також безпековій групі дали завдання розробити детальний план та фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення.

Що відзначили представники ОБСЄ

Сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Спостерігачі моніторингової групи не зафіксували жертв серед мирного населення від початку оголошення режиму припинення вогню.

Звернули увагу на досягнення прогресу в питаннях безпеки.

Те, що українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних, яких окупанти хочуть звільнили у межах обміну.

Закликали усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних.

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Що про результати засідання каже Гармаш

Гуманітарний і політичний напрям виявилися фактично заблоковані, заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що немає результатів щодо політичної підгрупи. Обговорення "формули Штайнмаєра", закону про особливий статус, окупанти самі й заблокували.

За словами Гармаша, два КПВВ відкриють у Луганській області (ймовірно, у Золотому та Щасті) в листопаді. Україна до цього готується, окупанти не заперечують.

Так що результати є певні, на жаль, немає результатів щодо гуманітарної підгрупи, з обміну, та сторона заблокувала процес, вона не надає списки на обмін, аргументуючи це своїм ультиматумом,

– пояснив представник ТКГ.

До слова, наступне засідання заплановане на 16 вересня.

Попереднє засідання ТКГ: коротко