Відбулося чергове засідання мінської Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Відбулося воно у форматі відеоконференції.

Про підсумки засідання повідомили у Офісі Президента України. У Зеленского додають, що участь у заході взяв і новий голова української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.Також був присутнім перший заступник очільника делегації Вітольда Фокіна.

Радимо ознайомитися Кравчук і Фокін на переговорах по Донбасу: яка мета призначення і що це змінить

Які питання обговорили та узгодили

Перемир’я

Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, після початку перемир’я на Донбасі з 27 липня режим тиші тут загалом дотримується.

Спостерігачі ОБСЄ не фіксували жодного порушення перемир’я.

Упродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

Нові ділянки розмінування

У безпековій групі досягли домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану. Останній узгодили під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року.

За словами української сторони, це дасть змогу просунутися у виконанні вищезазначених паризьких домовленостей і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Також Україна підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності. Вона має допомогти оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Нові ділянки розведення

Українська делегація підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Звільнення полонених

У межах гуманітарної робочої групи досягнули прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення.

Водночас Україна підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій.

Україна очікує на дзеркальні та симетричні дії від іншої сторони.

Водозабезпечення окупованих територій

У межах економічної підгрупи Україна мовилося, що українське підприємство з водозабезпечення надалі постачатиму питну воду населенню з окупованих територій.

Формула Штайнмаєра

У межах політичної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання паризьких домовленостей.

Це стосується, зокрема, і продовження роботи над законодавством з метою імплементації формули Штайнмаєра.

Ціль такого кроку – інтенсифікація мінського переговорного процесу.

Зверніть увагу Представники бойовиків хочуть зірвати нормандську зустріч: що їм пообіцяв Кравчук



Коротко про домовленості "нормандської четвірки" в Парижі / Інфографіка 24 каналу

Новина доповнюється