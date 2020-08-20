Нові ділянки розмінування та розведення: деталі першої мінської ТКГ за участю Кравчука та Фокіна
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Відбулося чергове засідання мінської Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Відбулося воно у форматі відеоконференції.
Про підсумки засідання повідомили у Офісі Президента України. У Зеленского додають, що участь у заході взяв і новий голова української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.Також був присутнім перший заступник очільника делегації Вітольда Фокіна.
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Які питання обговорили та узгодили
Перемир’я
- Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, після початку перемир’я на Донбасі з 27 липня режим тиші тут загалом дотримується.
- Спостерігачі ОБСЄ не фіксували жодного порушення перемир’я.
- Упродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.
Нові ділянки розмінування
- У безпековій групі досягли домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану. Останній узгодили під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року.
- За словами української сторони, це дасть змогу просунутися у виконанні вищезазначених паризьких домовленостей і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.
- Також Україна підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності. Вона має допомогти оптимізувати подальшу роботу з цього питання.
Нові ділянки розведення
- Українська делегація підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.
Звільнення полонених
- У межах гуманітарної робочої групи досягнули прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.
- Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення.
- Водночас Україна підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій.
- Україна очікує на дзеркальні та симетричні дії від іншої сторони.
Водозабезпечення окупованих територій
- У межах економічної підгрупи Україна мовилося, що українське підприємство з водозабезпечення надалі постачатиму питну воду населенню з окупованих територій.
Формула Штайнмаєра
- У межах політичної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання паризьких домовленостей.
- Це стосується, зокрема, і продовження роботи над законодавством з метою імплементації формули Штайнмаєра.
- Ціль такого кроку – інтенсифікація мінського переговорного процесу.
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Коротко про домовленості "нормандської четвірки" в Парижі / Інфографіка 24 каналу
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