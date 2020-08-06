Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупантами протягом найближчих тижнів. Додому зможуть повернутися щонайменше 100 українців.

Інформацію про це, посилаючись на главу Офісу Президента, оприлюднив журналіст Маттіас Вільямс у своєму твітері.

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Що відомо про черговий обмін полоненими

Українська сторона подала ОБСЄ список із близько 100 осіб для обміну. Це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму.

Приблизно таку ж кількість ув'язнених пропонують обміняти бойовики. В Офісі Президента сподіваються, що це станеться найближчим часом, але конкретної дати не назвали.

Андрій Єрмак розповів, що президент Володимир Зеленський тиснув з цього приводу на російського лідера Володимира Путіна під час їхньої останньої телефонної розмови.

Крім того, глава ОП розповів, що проросійські бойовики запропонували три, а то й п'ять нових ділянок для розведення військ на Донбасі.

Що відомо про останні обміни полоненими

7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією. Він відбувся за схемою "35 на 35". В Україну тоді повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, а також 11 політв'язнів.

29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 людей захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

16 квітня 2020 року відбувся так званий Великодній обмін. У підсумку Україна повернула 20 своїх громадян, натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників (четверо з них, до речі, не захотіли повертатися на окуповані території).

Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. Виключення становлять лише двоє військових і правоохоронець. Луганські бойовики відпустили лише цивільних.

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