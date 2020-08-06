Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупантами в течение ближайших недель. Домой смогут вернуться по меньшей мере 100 украинцев.

Информацию об этом, ссылаясь на главу Офиса Президента, обнародовал журналист Маттиас Уильямс в своем Твиттере.

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Что известно об очередном обмене пленными

Украинская сторона подала ОБСЕ список из 100 человек для обмена. Это в основном крымские татары, незаконно арестованные в Крыму.

Примерно такое же количество заключенных предлагают обменять боевики. В Офисе Президента надеются, что это произойдет в ближайшее время, но конкретной даты не назвали.

Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский давил по этому поводу на российского лидера Владимира Путина во время их последнего телефонного разговора.

Кроме того, глава ОП рассказал, что пророссийские боевики предложили три, а то и пять новых участков для разведения войск в Донбассе.

Что известно о последних обмены пленными

7 сентября 2019 года Украина провела большой обмен с Россией. Он состоялся по схеме "35 на 35". В Украину тогда вернулись 24 военнопленные моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, а также 11 политзаключенных.

29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

16 апреля 2020 года состоялся так называемый Пасхальный обмен. В итоге Украина вернула 20 своих граждан, а отпустила 18 боевиков и их сторонников (четверо из них, кстати, не захотели возвращаться на оккупированные территории).

Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. Исключение составляют лишь двое военных и правоохранитель. Луганские боевики отпустили только гражданских.

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