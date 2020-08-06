В Офисе Президента надеются, что предстоящая встреча лидеров Нормандской четверки станет очень важной для установления мира на Донбассе. Там также считают, что Украина начала доминировать в переговорах в минском и нормандском форматах.

Глава ОП Андрей Ермак прогнозирует, что встреча в нормандском формате позволит достичь соглашения о следующих шагах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По его словам, сейчас Украина занимает доминирующую позицию в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По его мнению, в случае провала переговоров "весь мир увидит, кто в этом виноват и кто не хочет мира".

Ермак выразил надежду, что с приходом Кравчука как главы делегации Украины в ТКГ переговоры будут проходить энергичнее.

У него колоссальный опыт, он действительно метр не только украинской, но и международной политики,

– считает глава ОП.

Смотрите видео заявления Ермака относительно минского процесса:

Когда состоится встреча "нормандской четверки"

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России должна была состояться в апреле этого года, но пандемия коронавируса помешала этому. Сейчас Украина активно работает над организацией встречи в Берлине в ближайшее время.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что главным условием для проведения саммита является постоянное прекращение огня на Донбассе. Режим тишины позволит перейти к выполнению других пунктов, о которых договорились в Париже.

Глава МИД уточнил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться. В целом Украина выступает за сохранение нормандского формата и продолжение функционирования минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время в Кремле считают, что сейчас для встречи в нормандском формате нет основания.

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Обратите внимание! Последний раз переговоры с участием лидеров стран "нормандской четверки" состоялись 9 декабря 2019 года в Париже. Это была первая подобная встреча с 2016 года и третья в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряда договоренностей по урегулированию войны на Донбассе.

Предыдущие договоренности в Париже / Инфографика 24 канала