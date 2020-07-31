Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России должна была состояться в апреле, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас Украина активно работает над организацией встречи в ближайшее время.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга отметил, что главным условием для проведения саммита является устойчивое прекращение огня на Донбассе, сообщает 24 канал.

Кстати Зеленский заявил, что "нормандская четверка" скоро встретится, в Кремле это отрицают

Режим тишины позволит перейти к выполнению других пунктов, о которых договорились в Париже. Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились,

– сказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию у РФ, но Украина не будет останавливаться. В целом Украина выступает за сохранение нормандского формата и продолжение функционирования минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Наша позиция очень простая: мы будем глубоко сожалеть, если какие-то российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента нормандского формата или минского процесса", – добавил политик.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель письмо, в котором предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.

Заметим, что Киев надеется, что саммит проведут в ближайшие месяцы в Берлине. В то же время в Кремле считают, что сейчас для встречи в нормандском формате нет оснований.

Что известно о предыдущей встрече? Последний раз переговоры с участием лидеров стран "нормандской четверки" прошли 9 декабря 2019 года в Париже. Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третье в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряд договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.



Что известно о предварительных договоренностях в Париже / Инфографика 24 канала