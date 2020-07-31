Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії мала відбутися у квітні, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Наразі Україна активно працює над організацією зустрічі найближчим часом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу наголосив, що головною умовою для проведення саміту є стале припинення вогню на Донбасі, повідомляє 24 канал.

До речі Зеленський заявив, що "нормандська четвірка" скоро зустрінеться, у Кремлі це заперечили

Режим тиші дозволить перейти до виконання інших пунктів, про які домовились у Парижі. Україна зацікавлена у проведенні зустрічі і активно працює над її організацією.

Все в руках російської сторони. Якщо Росія так само буде дотримуватися того, про що домовилися,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не буде зупинятись. Загалом Україна виступає за збереження нормандського формату і продовження функціонування мінського процесу щодо врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елементу нормандського формату або мінського процесу", – додав політик.

Раніше заступника голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав радникові канцлерки Німеччини Ангели Меркель листа, в якому запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників.

Зауважимо, що Київ сподівається, що саміт проведуть у найближчі місяці у Берліні. Водночас у Кремлі вважають, що наразі для зустрічі у нормандському форматі нема підстав.

Що відомо про попередню зустріч? Востаннє перемовини за участю лідерів країн "нормандської четвірки" пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Що відомо про попередні домовленості у Парижі / Інфографіка 24 каналу