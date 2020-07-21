Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на дату нової зустрічі у нормандському форматі. Відбутися вона, за словами глави держави, може вже невдовзі.

Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції, що відбулася з нагоди прийому у Києві президента Швейцарії Симонетта Соммаруга, пише 24 канал.

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Так, Зеленський уточнив: Україна чекає на узгоджену дату зустрічі вже найближчим часом. Він додав, що вже є підтвердження з цього питання з боку німецької і французької сторони.

Водночас, Зеленський заявив, що зустрітися не проти і Росія.

Є узгодження про те, що Російська Федерація не проти зустрічатися. Думаю, усі розуміють, як для нас важливо зустрічатися у цьому форматі. Тому ми найближчим часом чекаємо дату зустрічі в нормандському форматі,

– сказав президент.

На ці слова миттєво відреагували у Росії

Що кажуть у Росії

Так, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков вважає, що для зустрічі у "нормандському форматі" зараз нема підстав. Мовляв, не створені умови для проведення саміту. Слова Пєскова цитують росЗМІ.

Поки для цього нема необхідного підґрунтя,

– коротко заявив прессекретар Путіна.

Що відомо про попередню зустріч у нормандському форматі: коротко

На рівні лідерів вона відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.

Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом.

Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Задля проведення наступної зустрічі сторони мали виконати взяті на себе домовленості.



Попередні домовленості / Інфографіка 24 каналу