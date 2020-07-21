Зеленський заявив, що "нормандська четвірка" скоро зустрінеться, у Кремлі це заперечили
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на дату нової зустрічі у нормандському форматі. Відбутися вона, за словами глави держави, може вже невдовзі.
Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції, що відбулася з нагоди прийому у Києві президента Швейцарії Симонетта Соммаруга, пише 24 канал.
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Так, Зеленський уточнив: Україна чекає на узгоджену дату зустрічі вже найближчим часом. Він додав, що вже є підтвердження з цього питання з боку німецької і французької сторони.
Водночас, Зеленський заявив, що зустрітися не проти і Росія.
Є узгодження про те, що Російська Федерація не проти зустрічатися. Думаю, усі розуміють, як для нас важливо зустрічатися у цьому форматі. Тому ми найближчим часом чекаємо дату зустрічі в нормандському форматі,
– сказав президент.
На ці слова миттєво відреагували у Росії
Що кажуть у Росії
Так, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков вважає, що для зустрічі у "нормандському форматі" зараз нема підстав. Мовляв, не створені умови для проведення саміту. Слова Пєскова цитують росЗМІ.
Поки для цього нема необхідного підґрунтя,
– коротко заявив прессекретар Путіна.
Що відомо про попередню зустріч у нормандському форматі: коротко
- На рівні лідерів вона відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.
- Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом.
- Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Задля проведення наступної зустрічі сторони мали виконати взяті на себе домовленості.