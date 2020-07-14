Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас представив у Європарламенті пріоритети головування Берліна в Раді ЄС. За його словами, політика щодо України та Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування у Раді ЄС. Проте наразі перемовини щодо реалізації мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

Про це глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, представляючи 13 липня на засіданні комітету із закордонних справ Європарламенту пріоритети Берліна під час головування в Раді ЄС, повідомляє DW.

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Санкції

Як нагадав глава МЗС Німеччини, всередині ЄС зберігається "мінімальний консенсус" у політиці щодо Росії – зокрема, йдеться про регулярне продовження санкцій. Маас завив про бажання підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Проте він наголосив, що для зміни або відновлення таких відносин ЄС з Росією – "потрібне рішення в Україні".

Зовнішньополітичний речник фракції Європейської народної партії Міхаеля Ґалера запитав главу МЗС, чи вважає він за потрібне запровадити додаткові санкції проти Росії за її дії у Сирії. Однак Маас не відповів на це запитання.

Переговори просуваються повільно

За словами глави німецького МЗС, переговори у "нормандському форматі" щодо реалізації мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на Сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії,

– зазначив Гайко Маас.

Він додав, що повного припинення вогню досі немає, а домовленості щодо розведення сил не виконані.

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"Північний потік-2"

Маас пояснив, що рішення щодо "Північного потоку-2" вони не переглядатимуть, і це для них передовсім питання економічної політики.

"Щодо цього проєкту ми зараз не змінюватимемо нашого рішення. Ми вважаємо, що це питання диверсифікації наших джерел постачання енергоносіїв", – сказав глава МЗС Німеччини.