Министр иностранных дел Германии Гайко Маас представил в Европарламенте приоритеты председательства Берлина в Совете ЕС. По его словам, политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Однако сейчас переговоры относительно реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

Об этом глава МИД Германии Гайко Маас заявил, представляя 13 июля на заседании комитета иностранных дел Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, сообщает DW.

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Санкции

Как напомнил глава МИД Германии внутри ЕС сохраняется "минимальный консенсус" в политике относительно России – в частности, речь идет о регулярном продлении санкций. Маас заявил о желании подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Однако он подчеркнул, что для изменения или восстановления таких отношений ЕС с Россией – "нужно решение в Украине".

Внешнеполитический спикер фракции Европейской народной партии Михаэль Галер спросил главу МИД, считает ли он нужным ввести дополнительные санкции против России за ее действия в Сирии. Однако Маас не ответил на этот вопрос.

Переговоры продвигаются медленно

По словам главы немецкого МИД, переговоры в "нормандском формате" касаемо реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

Переговоры нелегкие, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России,

– отметил Гайко Маас.

Он добавил, что полного прекращения огня до сих пор нет, а договоренности по разведению сил не выполнены.

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"Северный поток-2"

Маас объяснил, что решение по "Северному потоку-2" они не будут пересматривать, и это для них в первую очередь вопрос экономической политики.

"Относительно этого проекта мы сейчас не будем менять наше решение. Мы считаем, что это вопрос диверсификации наших источников поставок энергоносителей", – сказал глава МИД Германии.