За прошедшие сутки 13 июля пророссийские боевики 18 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. В частности, враг прибег к провокации и завел наших защитников в засаду. К сожалению, погибли трое украинских военных.

Для своих обстрелов враг применил минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Важно Боевики на Донбассе убили украинского медика – во время эвакуации погибшего и раненого

Где на Донбассе было горячо:

Вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120 миллиметровых минометов.

и противник открывал огонь из 120 миллиметровых минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы.

и враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие, оккупанты задействовали возле Каменки и Славного , а неподалеку от населенного пункта Первомайское – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

и , а неподалеку от населенного пункта – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Значительная вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку от Луганского, Крымского и Орехова. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров.

и На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Вольный.

Не было спокойно и возле Майорска. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впервые за долгое время боевики также обстреляли участок разведения сил. Противник выпустил мину калибра 120 миллиметров вблизи Золотого.

Еще одна вражеская провокация произошла вблизи поселка Зайцево. Передвигаясь к месту гибели нашего защитника, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, так как враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

Украинские воины также ответили оккупантам огнем в ответ. По данным разведки, потери боевиков за минувшие сутки составили 1 погибшего и двоих раненых.