Протягом минулої доби 13 липня проросійські бойовики 18 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Зокрема ворог вдався до провокації і завів наших захисників у засідку. На жаль, загинули троє українських військових.

Для своїх обстрілів ворог застосував міномети 120-го й 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Важливо Бойовики на Донбасі вбили українського медика – під час евакуації загиблого та пораненого

Де на Донбасі було найгарячіше:

Поблизу Сартани й Водяного противник відкривав вогонь із 120 міліметрових мінометів.

й противник відкривав вогонь із 120 міліметрових мінометів. По оборонцях Авдіївки й Пищевика ворог неодноразово застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети й кулемети.

й ворог неодноразово застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети й кулемети. Також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю окупанти задіяли біля Кам'янки і Славного , а неподалік населеного пункту Первомайське – великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

і , а неподалік населеного пункту – великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Значна ворожа збройна активність спостерігалася неподалік Луганського , Кримського й Оріхового . На цих ділянках лінії фронту противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів.

, й . На цих ділянках лінії фронту противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів. З мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстрілював опорні пункти наших захисників поруч з Хутором Вільний .

. Не було спокійно і біля Майорська. Тут після обіду агресор використав ручні протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

Вперше за тривалий час бойовики також обстріляли ділянку розведення сил. Противник випустив міну калібру 120 міліметрів поблизу Золотого.

Ще одна ворожа провокація трапилася поблизу селища Зайцеве. Пересуваючись до місця загибелі нашого захисника, евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів.

Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу й потребують евакуації.

Українські воїни також відповіли окупантам вогнем у відповідь. За даними розвідки, втрати бойовиків впродовж минулої доби становили 1 загиблого й двох поранених.