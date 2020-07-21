Зеленский заявил, что "нормандская четверка" скоро встретится в Кремле это отрицают
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает дату новой встречи в нормандском формате. Произойти она, по словам главы государства, может уже скоро.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции, состоявшейся по случаю приема в Киеве президента Швейцарии Симонетта Соммаруга, пишет 24 канал.
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Так, Зеленский уточнил: Украина ждет согласованную дату встречи уже в ближайшее время. Он добавил, что уже есть подтверждение по этому вопросу со стороны немецкой и французской сторон.
В то же время, Зеленский заявил, что встретиться не против и Россия.
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Что говорят в России
Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что для встречи в "нормандском формате" сейчас нет оснований. Мол, не созданы условия для проведения саммита. Слова Пескова цитируют росСМИ.
Пока для этого нет необходимой основы,
- коротко заявил пресс-секретарь Путина.
Что известно о предыдущей встрече в нормандском формате: кратко
- На уровне лидеров она состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.
- Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третье в целом.
- Во время парижского саммита политики достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Для проведения следующей встречи стороны должны выполнить взятые на себя обязательства.