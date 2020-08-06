Україна зараз домінує в мінському та нормандському форматах, – Єрмак
В Офісі Президента сподіваються, що майбутня зустріч лідерів Нормандської четвірки стане дуже важливою для встановлення миру на Донбасі. Там також вважають, що Україна почала домінувати в переговорах у мінському та нормандському форматах.
Глава ОП Андрій Єрмак прогнозує, що зустріч у нормандському форматі дозволить досягнути угоди про наступні кроки. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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За його словами, нині Україна займає домінуючу позицію в переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі. На його думку, в разі провалу переговорів "увесь світ побачить, хто в цьому винен і хто не хоче миру".
Єрмак висловив надію, що з приходом Кравчука як глави делегації України в ТКГ переговори проходитимуть енергійніше.
У нього колосальний досвід, він дійсно є метром не лише української, а й міжнародної політики,
– вважає глава ОП.
Дивіться відео заяви Єрмака щодо мінського процесу:
Коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"
- Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії мала відбутися у квітні цього року, але пандемія коронавірусу завадила цьому. Зараз Україна активно працює над організацією зустрічі в Берліні найближчим часом.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що головною умовою для проведення саміту є стале припинення вогню на Донбасі. Режим тиші дозволить перейти до виконання інших пунктів, про які домовились у Парижі.
- Глава МЗС уточнив, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не буде зупинятись. Загалом Україна виступає за збереження нормандського формату і продовження функціонування мінського процесу щодо врегулюванню ситуації на Донбасі.
- Водночас у Кремлі вважають, що наразі для зустрічі у нормандському форматі нема підстав.
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