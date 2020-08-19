Представники бойовиків хочуть зірвати нормандську зустріч: що їм пообіцяв Кравчук
Під час засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу представники ОРДЛО заблокували переговори: мовляв, одна з постанов Верховної Ради порушує мінські угоди. Леонід Кравчук пообіцяв їм звернутися до парламенту з проханням переглянути документ.
На відеозасіданні ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі представники окупантів заблокували переговори, повідомив у фейсбуці журналіст Сергій Гармаш, якого українська сторона залучила як представника ОРДО.
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Щоб зірвати майбутню зустріч "нормандської четвірки" та сторона заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов Ради,
– написав Гармаш.
На думку бойовиків, документ порушує мінські угоди.
Під час переговорів Кравчук пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути зазначену постанову, якщо переговори будуть розблоковані, і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації.
До слова, до цього ж документа окупанти апелювали кілька разів і 18 серпня.
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Що цьому передувало
- 9 червня вперше до роботи ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Це відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію, замінивши на посту Леоніда Кучму.
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
- Протягом 18 – 19 серпня проходила зустріч ТКГ у форматі відеоконференції.