Під час засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу представники ОРДЛО заблокували переговори: мовляв, одна з постанов Верховної Ради порушує мінські угоди. Леонід Кравчук пообіцяв їм звернутися до парламенту з проханням переглянути документ.

На відеозасіданні ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі представники окупантів заблокували переговори, повідомив у фейсбуці журналіст Сергій Гармаш, якого українська сторона залучила як представника ОРДО.

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Щоб зірвати майбутню зустріч "нормандської четвірки" та сторона заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов Ради,

– написав Гармаш.

На думку бойовиків, документ порушує мінські угоди.

Під час переговорів Кравчук пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути зазначену постанову, якщо переговори будуть розблоковані, і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації.

До слова, до цього ж документа окупанти апелювали кілька разів і 18 серпня.

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Що цьому передувало