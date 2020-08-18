Українська делегація у мінській Тристоронній контактній групі запропонує варіанти переговорів з представниками окупаційних адміністрації у Донецькій і Луганській областях. Такі переговори можуть пройти у форматі круглих столів.

Україна ініціює розмову з бойовиками

Таку заяву зробив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Він підкреслив, що російська сторона звинувачує в Київ у нібито небажанні спілкуватися. Про це пише РБК-Україна.

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"Ми хочемо й будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити", – зауважив Кравчук.

У якому форматі проходитимуть такі перемовини

За його словами, Україна запропонує варіанти. Зокрема, є імовірними й круглі столи за участю представників Києва та так званого "керівництва" окупованого Донбасі.

"Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли та над ними ніхто не був начальником, спілкувалися та шукали шляхи вирішення цього питання", – зазначив Кравчук.

Також Кравчук припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства.

Мовиться не про зустріч президента Зеленського, прем'єр-міністра України, голови Верховної ради чи його заступників з "чиновниками" окупованого Донбасу,

– наголосив перший український президент.

Щоправда, каже Кравчук, це є можливим у перспективі, коли Київ побачить, що домігся миру та провів вибори.

"Тоді ці території стають відкритими та люди можуть вільно пересуватися по Україні та зустрічатися", – додав Кравчук.

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Про що будуть домовлятися передусім

Політик додав, що домовлятися треба не про те, чого хочуть звичайні люди, а не ватажки так званих "республік".

Щоб ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули та діяли адекватно. І якщо ми відчуємо та у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова документами,

– підкреслив Кравчук.

Водночас він наголосив, що для нього немає заборонених людей у спілкуванні, але ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам України.