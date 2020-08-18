Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ
Зеленський ввів у склад української делегації в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна. Глава держави відразу призначив його першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.
Про це мовиться в указі Зеленського, що розміщений на сайті Офісу Президента. Указ підписаний президентом 18 серпня.
Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації за згодою,
– мовиться у документі.
Там також зазначено, що рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.
Фокін вже встиг прокоментувати своє призначення на цю посаду. Зокрема, в коментарі Інтерфакс-Україна він зазначив, що відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи в ТКГ.
Він додав, що він та ще один перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр Олексій Резніков, матимуть окремі ділянки відповідальності кожен.
Фокін вважає за честь взяти участь в роботі ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.
Допомогти моїй країні у важкій і дуже важливій роботі вважаю великою честю. Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас,
– наголосив він.
За його словами, він буде працювати в ефективній команді під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука.
Новина доповнюється...