Зеленський ввів у склад української делегації в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна. Глава держави відразу призначив його першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.

Про це мовиться в указі Зеленського, що розміщений на сайті Офісу Президента. Указ підписаний президентом 18 серпня.

Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації за згодою,

– мовиться у документі.

Там також зазначено, що рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Фокін вже встиг прокоментувати своє призначення на цю посаду. Зокрема, в коментарі Інтерфакс-Україна він зазначив, що відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи в ТКГ.

Він додав, що він та ще один перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр Олексій Резніков, матимуть окремі ділянки відповідальності кожен.

Фокін вважає за честь взяти участь в роботі ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

Допомогти моїй країні у важкій і дуже важливій роботі вважаю великою честю. Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас,

– наголосив він.

За його словами, він буде працювати в ефективній команді під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука.

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