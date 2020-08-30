Заступник Кравчука в ТКГ Фокін заявив, що особливий статус треба надати всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині. Разом із цим без Донбасу Фокін не бачить сучасної України. Наразі ж там "потрібно оголосити загальну амністію та провести вибори".

Перший український прем'єр та заступник Леоніда Кравчука як голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін дав інтерв'ю "Стране". У ньому член ТКГ зробив кілька серйозних заяв.

До теми Досвідчений дипломатичний баланс, – Зеленський про Фокіна і Кравчука в ТКГ

Міркування Фокіна про врегулювання конфлікту на Донбасі

Про єдиний шлях до миру

Вітольд Фокін розповів, що дуже добре знає Донбас, адже виріс там. Політик переконаний, що "донецький характер має свою специфіку".

Донеччани довго терплять, але коли розгойдаються, зупинити їх дуже важко,

– заявив Фокін.

Тож наразі, коли ситуація на Донбасі вже розгойдалася (а регіон почав занепадати, на думку Фокіна, ще з кінця 80-х років минулого століття), "виконання мінських домовленостей – це єдиний шлях до миру".

Про поступки у переговорному процесі

Фокін зауважив, що поділяє думку Кравчука: "Без доброї волі й розумних поступок ні одна, ні інша сторони миру не досягнуть".

На які поступки можна піти

Вибори.

На Донбасі потрібно провести вибори. Рада наразі ухвалила в Донецькій та Луганській областях місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, не проводити. Кравчук просить депутатів передумати.

Фокін переконаний: якщо Рада не підтримає Кравчука, це означатиме, що щонайменше частина депутатів "не дуже зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі".

Загальна амністія.

Заступник Кравчука виділив "важливе питання про амністію". З обох боків, мовляв, "було скоєно багато злочинів". Усі слід розслідувати, а винних – притягнути до відповідальності.

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів", наполягає Фокін, потрібна загальна амністія.

Поступки, на які йти не можна

Прямі переговори з окупаційною владою.

Фокін каже, що і він, і Кравчук за гарантій безпеки готові поїхати до окупованих районів Донбасу. Однак політик не знає, що з цього приводу думає президент Зеленський.

Не допускає Фокін наразі й можливість прямих переговорів із бойовики. Хіба що з цього приводу "буде відповідне доручення президента або Верховної Ради".

Зміни до Конституції України.

Російська сторона вимагає, щоб особливий статус Донбасу закріпили у Конституції України. Фокін такі запити вважає надмірними, адже "Конституція – не прохідний двір".

Моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, і розв'язати питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу,

– заявив Фокін.

Нагадаємо Нові ділянки розмінування та розведення: деталі першої мінської ТКГ за участю Кравчука та Фокіна

"Я впевнений, що ми повернемо Донбас. Без нього я не бачу сучасної України", – підсумував член ТКГ.