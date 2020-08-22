Зеленський назвав Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна професійними та потужними дипломатами. За його словами, вони створюють хороший дипломатичний формат.

Зеленський вважає, що Кравчук і Фокін мають чітку українську позицію. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Кравчук - це обличчя нашої групи, обличчя нашої дипломатії. Щодо Фокіна - важливо бачити людину, яка з українського Донбасу. Досвідчений дипломатичний баланс,

– наголосив Зеленський.

Зеленський сказав, що завдяки команді, яка бере участь у Тристоронній контактній групі, ми маємо певні здобутки.

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