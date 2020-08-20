За 25 днів перемир'я на Донбасі від обстрілів не загинув жоден український військовий. На думку голови ТКГ Леоніда Кравчука, це вселяє надію, що учасникам Тристоронньої контактної групи вдасться наблизитися до бажаного миру.

Україна перебуває на етапі важливих зрушень у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Якщо процес припинення вогню триватиме і надалі, ми зможемо робити наступні кроки до миру у Донецькій та Луганській областях. Таку заяву зробив Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє "РБК-Україна".

Зверніть увагу Ультиматум Росії в ТКГ: на які поступки готовий іти Кравчук

Ми зрушили з місця. Головне питання – тиша. 25 днів на Донбасі не стріляють з важкого озброєння. 25 днів ніхто з солдатів не загинув від зброї ворога,

– сказав Кравчук.

Він додав, якщо цей процес матиме продовження, це означатиме, що ми рухаємося вперед до головного завдання – миру на Донбасі. На дорозі якраз постало питання про місцеві вибори, зауважив голова української делегації в ТКГ.

Зауважимо, що попри режим тиші, проросійські бойовики продовжують влаштоуввати збройні провокації на Донбасі. Так, протягом 19 серпня вони тричі порушили режим припинення вогню. Поодинокі постріли зафіксували біля Луганського та Попасної.

Що відомо про роль Кравчука як голови делегації ТКГ