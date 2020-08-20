Протягом 19 серпня війська окупанта тричі порушили режим припинення вогню. Поодинокі провокативні постріли зафіксували біля Луганського та Попасної.

На більшості ділянок відповідальності українських підрозділів протягом 19 серпня обстрілів не було, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Бійці ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню, однак готові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Українські військові зафіксували три ворожі порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського та двічі біля Попасної бойовики стріляли зі стрілецької зброї. Поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю бійців Об’єднаних сил. Тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Важливо! 19 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про 4 нові ділянки розведення сил та 20 ділянок розмінування.

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Доба на Донбасі: звіт штабу ООС



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу