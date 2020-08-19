Українським військовим вдалося затримати снайпера, що воював за бойовиків "ЛНР". Чоловік розповів про загороджувальні загони, які мали розстрілювати усіх, хто вирішить здаватись і тікати додому.

Відео з допитом колишнього бойовика опублікував пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Про перебування у складі бойовиків

Чоловік розповів, що йому – 27 років. А почав воювати він проти України в червні 2014 року. Тоді він отримав посаду снайпера.

Проходив підготовку під Ростовом. Тренували його "спєци". Все грамотно розказували. Також під час тренувань використовували російську зброю.

Згодом його відправили на контрольний пункт "Михайлівка – Мар'їнка" для перевірки паспортів. А потім – будувати бліндажі.

Після цього почали відправляти у загороджувальні загони. Снайпер бойовиків підкреслює, якщо хтось із їхніх захотів здатися чи утекти додому, їм давали наказ розстрілювати".

Як його затримали українські воїни

Чоловік додає, що вони з товаришем подумали, що це не їхня робота розстрілювати людей. Тому вирішили здатись за програмою "Повернись додому живим".

Пішли вони в район населеного пункту Золоте-5 і розділились: він пішов на Золоте, а його товариш північніше. Зрештою товариша застрелив їхній же снайпер із загородзагону. Йому ж пощастило дійти до блокпоста та здатись.

Російський слід

Скільки у складі бойовиків перебуває російських найманців, йому сказати важко. Річ у тім, що після того, як Путін спростив видачу, зараз усі мають російські паспорти. Раніше ж це коштувало значних грошей.

Бойовик переконує, що суто в його загоні всі були місцевими, натомість командування – російське.

Платили їм по 15 тисяч рублів (5,6 тисяч гривень). Щоправда, коли хтось приїздив на Новий рік із вищого командування Росії, то могли виплатити і подвійну зарплату. Але таке траплялося не часто.

Щодо пропаганди, то заступник командира з політичної складової, їм вмикав ролики про злочини німецьких нацистів під час Другої світової. Ватажки бойовиків переконували, що аналогічно діє і українська армія.

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