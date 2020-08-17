Російські військові продовжують на ротаційній основі перебувати на окупованих територіях Донбасу. Вони виконують спеціальні завдання, маскуючись під бойовиків незаконних збройних формувань "ДНР" або "ЛНР". Волонтери InformNapalm виявили нові факти участі у війні проти України кадрового російського військовослужбовця.

Військовослужбовці 19-ї окремої мотострілецької бригади у складі 58-ї армії Збройних сил РФ неодноразово потрапляли у поле зору волонтерів-розвідників InformNapalm та внесені у базу OSINT-розслідувань. Детальніше про російського військовослужбовця Андрія Зорькіна, який проходить службу в 19-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ читайте у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

Читайте також Що насправді вагнерівці робили в Білорусі: 9 важливих фактів

25 липня користувач твіттера "GirkinGirkin" опублікував фото росіянина Андрія Зорькіна, який був помічений на окупованій частині українського Донбасу восени 2019 та влітку 2020 року. Волонтери InformNapalm вирішили дослідити глибше соціальні сторінки вказаного чоловіка і встановили, що він з 2015 року проходить військову службу за контрактом у 19-й окремій мотострілецькій бригаді.

На опублікованому 6 жовтня 2019 року фото в соціальному профілі Андрія Зорькіна, позаду видно характерну дорожню позначку із назвою вулиці. Цю назву написано українською мовою та продубльованою англійською – "вулиця Стратонавтів".



Позаду Зорькіна видно дорожню позначку із назвою вулиці / Фото InformNapalm

Це відправна точка, яка дозволяє стверджувати, що фото зроблене в Україні. Волонтери InformNapalm також визначили точну геолокацію цього знімку – фото зроблене на околицях окупованого українського Донецька.



Волонтери визначили геолокацію знімка / Фото InformNapalm

Також про перебування російського військового на Донбасі свідчить й інше фото з його профілю вже від 11 липня 2020 року. Позаду нього видно бойовика із шевронами "ДНР".



Позаду Зорькіна видно бойовика із шевронами "ДНР"/ Фото InformNapalm

Інша його спільна фотографія на фоні банеру "Донецька народна республіка", завантажена у профілі "Віктор Донецький" у червні 2020 року, яку Андрій Зорькін перепостив на свою стіну вконтакте у липні.



Знімок на фоні банеру "Донецька народна республіка" / Фото InformNapalm

Також у його профілі закріплений запис з фото від 19 грудня 2019 року із пістолетом та речовим мішком із шевроном "ДНР".



Пістолет та речовий мішок із шевроном "ДНР" / Фото InformNapalm

Що відомо про особу Андрія Зорькіна

Під час моніторингу соціальних сторінок військовослужбовця зібрано матеріали, які вказують, що Андрій Зорькін з 2015 року проходить службу за контрактом у Збройних силах Російської Федерації, а саме у 19-й ОМСБр. Одне із останніх військових звань, яке фіксується на фото з погонами – сержант. Станом на 2020 рік відомостей, які б вказували на підвищення його військового звання – не встановлено.

Відомо, що Зорькін Андрій Сергійович народився 1994 року у місті Волгодонськ, Ростовської області.

На його фотографіях видно:

татуювання на шиї з типовим символом розвідників – летючою мишею;

прапор військової розвідки;

снайперську гвинтівку для безшумової стрільби "Гвинторіз", яка є на озброєнні російських підрозділів спеціального призначення.



Фото з прапором військової розвідки ЗС РФ / Фото InformNapalm



Фото з ВСС "Гвинторіз" / Фото InformNapalm



Татуювання з типовим символом розвідників / Фото InformNapalm

Завдяки цьому зрозуміло – Зорькін проходить службу або у розвідувальному батальйоні, або у батальйоні спеціального призначення вказаного військового формування 19-ї ОМСБр.

Крім військової служби за контрактом у ЗС РФ, Андрій Зорькін у 2016 – 2018 роках також брав участь у спортивних змаганнях з мініфутболу у складі команди Мартиновського району Ростовської області. На свою сторінку він навіть завантажив фото вирізки з газети, на якому він у правому куті фотографії. Це дозволило знайти його дані у списку членів збірної з мініфутболу, підтвердити його прізвище, ім'я і по батькові та точну дату народження.



На знімку Зорькін перебуває у правому куті / Фото InformNapalm

Андрій Зорькін не байдужий до слави, адже на це вказує те, що він фіксує навіть вирізки із регіональних газет зі своїм фото та публікує на свою сторінку. Мабуть, саме таке марнославство і стало причиною розміщення російським військовим розвідником 19-ї ОМСБр фотографій на фоні позначки із назвою вулиці в українському Донецьку, де він побував завдяки відрядженню на бойові дії. Це OSINT-дослідження зробить його ще відомішим.

Часто солдати із російської глибинки, які вперше бачать українські гривні, дорожні позначки українською мовою чи інші об'єкти, які, на їхню думку, є символічними для демонстрації серед друзів, фотографують і публікують їх у соцмережі.

Цікаво Пес з Горлівки здав російського розвідника: фото фатального проколу бойовиків

Станом на липень 2020 року у базі даних InformNapalm зібрані докази проти понад 2 600 кадрових російських військових з 99 підрозділів армії РФ та деяких інших силових структур Росії, які брали активну участь у війні проти України.

Це лише ті дані, які вдалося виявити шляхом OSINT-досліджень попри жорсткий режим таємності з боку МО РФ. З року в рік агресор вдається до постійного посилення режиму недопущення витоку інформації, яка спростовує публічні заяви Кремля про "внутрішній український конфлікт".