Доволі часто трапляється, що російських бойовиків на Донбасі видають їх родичі. Але випадок, коли фатальним проколом став домашній улюбленець, ми фіксуємо вперше.

Про те, як кадрового розвідника із 7-ї російської військової бази, що перебуває в бойовому відрядженні в місті Горлівка, видав бультер'єр – йдеться в новому випуску відеоблогу InformNapalm на 24 каналі.

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На початку жовтня 2016 року в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm потрапив документ. Це так звана відомість забезпечення, що розкриває структурний і чисельний склад батальйонно-тактичної групи 7-ї військової бази, яка перебуває в "ростовсько-українському відрядженні".

За нашими підрахунками, станом на 7 липня 2016 року із 418 військовослужбовців 7-ї бази, що є в бойовому відрядженні, на котловому забезпеченні були 288 осіб. Кількість відсутніх становила 130 осіб. Постало питання – де ці 130 військовослужбовців, які входять у групу?

Сергій Фіногін

І от минув час і наше припущення про їхнє перебування по цей бік кордону для підтримки незаконних збройних формувань "Д/ЛНР", підтвердилося. Цьому і присвячене наше нове OSINT-розслідування. Об'єкт розслідування – Сергій Фіногін. Народився 2 серпня 1990 року. Родом з Александровська Пермського краю.



Сергій Фіногін / Фото InformNapalm

З 2014 року військовослужбовець-контрактник 7-ї російської військової бази. Ймовірно, служить у роті військової розвідки розвідбатальйону або в розвідвзводі 2-го мотострілецького батальйону. У соціальних мережах – під вигаданим ім'ям Ілля і прізвищем матері Кузнецов, з місцем проживання Горлівка. А сторінки під справжнім іменем і прізвищем – Сергій Фіногін – закинуті, там стоїть місце проживання Александровськ Пермського краю.

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Судячи з фотографій, завантажених в альбом фігуранта Фіногіна, його бойове відрядження на Донбас почалося в серпні 2016 року. Остання фотографія з місця постійної дислокації 7-ї в/бази у місті Гудаута, окупована Абхазія, Грузія, завантажена 20 липня.

Трохи раніше, 30 червня, завантажене фото з базового табору ростовського угруповання в районі полігону Кадамовський. Далі йдуть знімки з відрядження, у якому Фіногін, найімовірніше, перебуває донині. Це фото завантажене 4 вересня 2016 року, на ньому Фіногін зафіксований у компанії 2-х бойовиків, усі 3 нарядилися в нестатутну форму.



Фіногін й у компанії 2-х бойовиків / Фото InformNapalm

А це завантажене 13 листопада 2016 року, на ньому Фіногін позує із "хвацьким" бойовиком у папасі.



Фіногін з бойовиком у папасі / Фото InformNapalm

А ось на цій фотографії від 10 листопада 2016 року Фіногін вигулює бультер'єра. Ідентифіковано місце прогулянки – Парк культури та відпочинку імені Горького в Горлівці, з характерними лавочками й потрісканим асфальтом.



Фіногін вигулює бультер'єра / Фото InformNapalm

Є в альбомі також інші знімки з горлівським бультер'єром. Ці знімки періоду серпня-листопада 2016 року. Наприклад, фото, завантажене 5 листопада. На ньому Фіногін позує в статутній формі ЗС РФ ("цифра") з нарукавною нашивкою у вигляді прапора терористичної організації "ДНР".



Бойовик з горлівським бультер'єром / Фото InformNapalm

А от на цій фотографії від 27 жовтня 2016 року Фіногін із якоюсь молодою леді. З'ясувати, хто ця дама, було не важко – це мешканка окупованої Горлівки мати-одиначка Юлія Михайлівна Абаєва. Серед друзів Абаєвої виявили матір нашого фігуранта Фіногіна – Оксану Кузнецову, що свідчить про серйозність його стосунків із молодою горлівчанкою.



Фіногін з мешканкою окупованої Горлівки / Фото InformNapalm

Нагадуємо, що це не перший "воєнно-польовий роман" між окупантом та громадянкою України. Про інші love story ми обов'язково розповімо в наступних випусках. А ще нам вдалося з'ясувати, що в обов'язки російських військовослужбовців, які перебувають у "відрядженні" на Донбасі, входить навчання та бойова підготовка місцевих колаборантів та російських "добровольців".

Андрій Панішко

Про це свідчать фотографії, завантажені в альбом земляка нашого фігуранта Фіногіна – інструктора бойовиків росіянина Андрія Панішко. Є в альбомі і спільне фото Панішко й Фіногіна – на вже знайомому шкіряному дивані. Завантажене воно 20 серпня з коментарями: "Так от!!! Усе в житті трапляється… Земеля… Примчав".



Спільне фото Панішко й Фіногіна / Фото InformNapalm

Є серед фотографій і знімок, завантажений 5 серпня, на якому Панішко позує зі згаданим вище бультер'єром. Фотографії фігуранта Фіногіна можна зустріти і в альбомах інших бойовиків, переважно російських громадян, а також місцевих колаборантів, що входять до НЗФ так званої новоросії.



Панішко позує зі згаданим вище бультер'єром / Фото InformNapalm

Те, що Сергій Фіногін – кадровий військовослужбовець 7-ї в/бази, підтверджує хронологія фотоматеріалів, що відповідає руху маршрутом: Гудаута (7-а в/база) – Ростов (полігон Кадамовський) – Донбас (Горлівка). Про те ж свідчать і контакти Фіногіна, серед яких багато військових, які проходять службу в окупованій Абхазії.

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