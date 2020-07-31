Пес из Горловки сдал российского разведчика фото рокового прокола боевиков
Довольно часто случается, что российских боевиков на Донбассе выдают их родственники. Но случай, когда роковым проколом стал домашний любимец, мы фиксируем впервые.
Про те, як кадрового розвідника із 7-ї російської військової бази, що перебуває в бойовому відрядженні в місті Горлівка, видав бультер'єр – йдеться в новому випуску відеоблогу InformNapalm на 24 каналі.
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На початку жовтня 2016 року в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm потрапив документ. Це так звана відомість забезпечення, що розкриває структурний і чисельний склад батальйонно-тактичної групи 7-ї військової бази, яка перебуває в "ростовсько-українському відрядженні".
За нашими підрахунками, станом на 7 липня 2016 року із 418 військовослужбовців 7-ї бази, що є в бойовому відрядженні, на котловому забезпеченні були 288 осіб. Кількість відсутніх становила 130 осіб. Постало питання – де ці 130 військовослужбовців, які входять у групу?
Сергій Фіногін
І от минув час і наше припущення про їхнє перебування по цей бік кордону для підтримки незаконних збройних формувань "Д/ЛНР", підтвердилося. Цьому і присвячене наше нове OSINT-розслідування. Об'єкт розслідування – Сергій Фіногін. Народився 2 серпня 1990 року. Родом з Александровська Пермського краю.
Сергій Фіногін / Фото InformNapalm
З 2014 року військовослужбовець-контрактник 7-ї російської військової бази. Ймовірно, служить у роті військової розвідки розвідбатальйону або в розвідвзводі 2-го мотострілецького батальйону. У соціальних мережах – під вигаданим ім'ям Ілля і прізвищем матері Кузнецов, з місцем проживання Горлівка. А сторінки під справжнім іменем і прізвищем – Сергій Фіногін – закинуті, там стоїть місце проживання Александровськ Пермського краю.
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Судячи з фотографій, завантажених в альбом фігуранта Фіногіна, його бойове відрядження на Донбас почалося в серпні 2016 року. Остання фотографія з місця постійної дислокації 7-ї в/бази у місті Гудаута, окупована Абхазія, Грузія, завантажена 20 липня.
Трохи раніше, 30 червня, завантажене фото з базового табору ростовського угруповання в районі полігону Кадамовський. Далі йдуть знімки з відрядження, у якому Фіногін, найімовірніше, перебуває донині. Це фото завантажене 4 вересня 2016 року, на ньому Фіногін зафіксований у компанії 2-х бойовиків, усі 3 нарядилися в нестатутну форму.
Фіногін й у компанії 2-х бойовиків / Фото InformNapalm
А це завантажене 13 листопада 2016 року, на ньому Фіногін позує із "хвацьким" бойовиком у папасі.
Фіногін з бойовиком у папасі / Фото InformNapalm
А ось на цій фотографії від 10 листопада 2016 року Фіногін вигулює бультер'єра. Ідентифіковано місце прогулянки – Парк культури та відпочинку імені Горького в Горлівці, з характерними лавочками й потрісканим асфальтом.
Фіногін вигулює бультер'єра / Фото InformNapalm
Є в альбомі також інші знімки з горлівським бультер'єром. Ці знімки періоду серпня-листопада 2016 року. Наприклад, фото, завантажене 5 листопада. На ньому Фіногін позує в статутній формі ЗС РФ ("цифра") з нарукавною нашивкою у вигляді прапора терористичної організації "ДНР".
Бойовик з горлівським бультер'єром / Фото InformNapalm
А от на цій фотографії від 27 жовтня 2016 року Фіногін із якоюсь молодою леді. З'ясувати, хто ця дама, було не важко – це мешканка окупованої Горлівки мати-одиначка Юлія Михайлівна Абаєва. Серед друзів Абаєвої виявили матір нашого фігуранта Фіногіна – Оксану Кузнецову, що свідчить про серйозність його стосунків із молодою горлівчанкою.
Фіногін з мешканкою окупованої Горлівки / Фото InformNapalm
Нагадуємо, що це не перший "воєнно-польовий роман" між окупантом та громадянкою України. Про інші love story ми обов'язково розповімо в наступних випусках. А ще нам вдалося з'ясувати, що в обов'язки російських військовослужбовців, які перебувають у "відрядженні" на Донбасі, входить навчання та бойова підготовка місцевих колаборантів та російських "добровольців".
Андрій Панішко
Про це свідчать фотографії, завантажені в альбом земляка нашого фігуранта Фіногіна – інструктора бойовиків росіянина Андрія Панішко. Є в альбомі і спільне фото Панішко й Фіногіна – на вже знайомому шкіряному дивані. Завантажене воно 20 серпня з коментарями: "Так от!!! Усе в житті трапляється… Земеля… Примчав".
Спільне фото Панішко й Фіногіна / Фото InformNapalm
Є серед фотографій і знімок, завантажений 5 серпня, на якому Панішко позує зі згаданим вище бультер'єром. Фотографії фігуранта Фіногіна можна зустріти і в альбомах інших бойовиків, переважно російських громадян, а також місцевих колаборантів, що входять до НЗФ так званої новоросії.
Панішко позує зі згаданим вище бультер'єром / Фото InformNapalm
Те, що Сергій Фіногін – кадровий військовослужбовець 7-ї в/бази, підтверджує хронологія фотоматеріалів, що відповідає руху маршрутом: Гудаута (7-а в/база) – Ростов (полігон Кадамовський) – Донбас (Горлівка). Про те ж свідчать і контакти Фіногіна, серед яких багато військових, які проходять службу в окупованій Абхазії.