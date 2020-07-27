По результатам очередного OSINT-расследование международная волонтерская группа InformNapalm представляет новые факты участия подразделений вооруженных сил России в боевых действиях на Донбассе. В этой программе – "украинские командировки" подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа ВС РФ.

В цьому випуску "InformNapalm" на 24 каналі ви отримаєте докази трьох донбаських відряджень одного з військовослужбовців цієї бригади, що вже не раз попадався волонтерам на очі.

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Отже, Роман Леонідович Ревер:

У соціальній мережі "ВКонтакті" зареєстрований як Роман Ревера.

Судячи із записів та фотоматеріалів, народився 18 квітня 1991 року в Північній Осетії, місто Владикавказ.

Служив у внутрішніх військах МВС РФ.

Роман Ревер з 2014 року служить у 18-й ОМСБр, що дислокується в Чечні.

Спочатку, у 2014 році, служив у складі гаубичного самохідного артилерійського дивізіону "Акація". З 2015 року – у складі батальйону розвідки цієї ж бригади.

Добре відомо, що вакансій у розвідбаті 18-ї бригади маса, бо багато контрактників після повернення з Донбасу розривають договори, а вбитих в Україні не визнають за своїх.

Сторінка Ревера / Скриншот з програми



Фото зі сторінки Ревера / Скриншот з програми

Перше відрядження

Перше відрядження Романа Ревера було влітку – восени 2014 року, в пік загострення бойових дій на Донбасі, коли російська вояччина вдалася до акту прямої агресії – артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ.

На фото – колони САУ "Акація" на марші – зокрема, добре видно бортовий номер "623" червоним. А червоні тризначні бортові номери на танках і САУ донедавна носила саме бойова техніка 18-ї бригади.



Перше відрядження було в 2014 році / Скриншот з програми



На марші добре видно бортовий номер "623" / Скриншот з програми



Фото зі сторінки в соцмережі "Вконтакте" Ревера / Скриншот з програми

За нашими даними, у 2014 році танки Т-72 Б і частина САУ в процесі переозброєння 18-ї бригади були зняті з озброєння і перевезені на бази зберігання в Краснодарський край. Можна припустити, що "зняті з озброєння" обкатані танки та САУ навмисне завчасно перекинули ближче до України, щоб згодом використати їх на Донбасі.



Імовірно, "зняті з озброєння" обкатані танки та САУ згодом використали на Донбасі / Скриншот з програми

Друге відрядження

Але повернемося до нашого "героя". Друге відрядження Романа Ревера відбулося після 5-місячної паузи, що тривала з листопада 2014 року до березня 2015 року.



Відпустка могла тривати до березня 2015 року / Скриншот з програми

Мабуть, Реверу набридли наряди й життя в закритому чеченському гарнізоні, до того ж з'явився шанс отримувати потрійний оклад у новому статусі розвідника-"добровольця".

Ревер поїхав в Україну в пік чергового загострення війни на Донбасі під Дебальцевим, коли російська вояччина задіяла тактичні групи, перекинуті з Ростовської області. За результатами другого відрядження Ревер нагороджений потішною медалькою "Маршала Жукова".



Медаль "Маршала Жукова" / Скриншот з програми

У травні 2015 року Ревер повернувся з Донбасу і подався відпочивати на море та в рідний Владикавказ. Відпочивши, повернувся до гарнізонного життя в 18-й ОМСБр в Чечні. Ненадовго – десь на 2 місяці.



Фото зі сторінки в соцмережі "Вконтакте" Ревера / Скриншот з програми

Третє відрядження

Третє відрядження Романа Ревера датується серпнем 2015 року, коли черговий зведений загін 18-ї бригади вирушив на Донбас і незабаром зі штатного армійського підрозділу легким помахом руки перетворився на "ополчення новоросії".



Загін 18-ї бригади вирушив на Донбас і перетворився на "ополчення новоросії" / Скриншот з програми

Останні фотографії в інстаграмі завантажені з геотегами "Краснолуцький міський відділ МВС ЛНР" та "Горлівське медучилище". Ревер навіть встиг знайти собі пасію в Донецьку – це така собі Ілона Сендер – що зайвий раз підтверджує його перебування на Донбасі.



Одні з останніх фото на сторінці / Скриншот з програми



Ревер встиг знайти собі пасію в Донецьку / Скриншот з програми

Волонтери InformNapalm продовжують збирати докази російської воєнної агресії проти України на Донбасі. Ми впевнені, що зібрані нами матеріали знадобляться для Гааги.

Діяльність міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm здійснюється на волонтерських засадах та за підтримки небайдужих громадян. Ви також можете допомогти нашій роботі – шукайте InformNapalm на патреоні.