"Их там нет": волонтеры собрали доказательства трех донбасских командировок военного РФ
По результатам очередного OSINT-расследование международная волонтерская группа InformNapalm представляет новые факты участия подразделений вооруженных сил России в боевых действиях на Донбассе. В этой программе – "украинские командировки" подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа ВС РФ.
В цьому випуску "InformNapalm" на 24 каналі ви отримаєте докази трьох донбаських відряджень одного з військовослужбовців цієї бригади, що вже не раз попадався волонтерам на очі.
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Отже, Роман Леонідович Ревер:
- У соціальній мережі "ВКонтакті" зареєстрований як Роман Ревера.
- Судячи із записів та фотоматеріалів, народився 18 квітня 1991 року в Північній Осетії, місто Владикавказ.
- Служив у внутрішніх військах МВС РФ.
- Роман Ревер з 2014 року служить у 18-й ОМСБр, що дислокується в Чечні.
- Спочатку, у 2014 році, служив у складі гаубичного самохідного артилерійського дивізіону "Акація". З 2015 року – у складі батальйону розвідки цієї ж бригади.
Добре відомо, що вакансій у розвідбаті 18-ї бригади маса, бо багато контрактників після повернення з Донбасу розривають договори, а вбитих в Україні не визнають за своїх.
Сторінка Ревера / Скриншот з програми
Фото зі сторінки Ревера / Скриншот з програми
Перше відрядження
Перше відрядження Романа Ревера було влітку – восени 2014 року, в пік загострення бойових дій на Донбасі, коли російська вояччина вдалася до акту прямої агресії – артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ.
На фото – колони САУ "Акація" на марші – зокрема, добре видно бортовий номер "623" червоним. А червоні тризначні бортові номери на танках і САУ донедавна носила саме бойова техніка 18-ї бригади.
Перше відрядження було в 2014 році / Скриншот з програми
На марші добре видно бортовий номер "623" / Скриншот з програми
Фото зі сторінки в соцмережі "Вконтакте" Ревера / Скриншот з програми
За нашими даними, у 2014 році танки Т-72 Б і частина САУ в процесі переозброєння 18-ї бригади були зняті з озброєння і перевезені на бази зберігання в Краснодарський край. Можна припустити, що "зняті з озброєння" обкатані танки та САУ навмисне завчасно перекинули ближче до України, щоб згодом використати їх на Донбасі.
Імовірно, "зняті з озброєння" обкатані танки та САУ згодом використали на Донбасі / Скриншот з програми
Друге відрядження
Але повернемося до нашого "героя". Друге відрядження Романа Ревера відбулося після 5-місячної паузи, що тривала з листопада 2014 року до березня 2015 року.
Відпустка могла тривати до березня 2015 року / Скриншот з програми
Мабуть, Реверу набридли наряди й життя в закритому чеченському гарнізоні, до того ж з'явився шанс отримувати потрійний оклад у новому статусі розвідника-"добровольця".
Ревер поїхав в Україну в пік чергового загострення війни на Донбасі під Дебальцевим, коли російська вояччина задіяла тактичні групи, перекинуті з Ростовської області. За результатами другого відрядження Ревер нагороджений потішною медалькою "Маршала Жукова".
Медаль "Маршала Жукова" / Скриншот з програми
У травні 2015 року Ревер повернувся з Донбасу і подався відпочивати на море та в рідний Владикавказ. Відпочивши, повернувся до гарнізонного життя в 18-й ОМСБр в Чечні. Ненадовго – десь на 2 місяці.
Фото зі сторінки в соцмережі "Вконтакте" Ревера / Скриншот з програми
Третє відрядження
Третє відрядження Романа Ревера датується серпнем 2015 року, коли черговий зведений загін 18-ї бригади вирушив на Донбас і незабаром зі штатного армійського підрозділу легким помахом руки перетворився на "ополчення новоросії".
Загін 18-ї бригади вирушив на Донбас і перетворився на "ополчення новоросії" / Скриншот з програми
Останні фотографії в інстаграмі завантажені з геотегами "Краснолуцький міський відділ МВС ЛНР" та "Горлівське медучилище". Ревер навіть встиг знайти собі пасію в Донецьку – це така собі Ілона Сендер – що зайвий раз підтверджує його перебування на Донбасі.
Одні з останніх фото на сторінці / Скриншот з програми
Ревер встиг знайти собі пасію в Донецьку / Скриншот з програми
Волонтери InformNapalm продовжують збирати докази російської воєнної агресії проти України на Донбасі. Ми впевнені, що зібрані нами матеріали знадобляться для Гааги.