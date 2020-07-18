Отримав орден – запость в соцмережах. Волонтерська спільнота Informnapalm виявила чергову партію російських військових, які "заблукали" на українському Донбасі.

Один з напрямків діяльності міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm – виявлення та ідентифікація російських військовослужбовців, нагороджених в останні роки державними та відомчими нагородами. Левова частка таких медалей та орденів припадає на російських воєнних злочинців, які беруть участь у неоголошеній війні проти України. Джерелами інформації, як правило, є самі російські військові або члени їхніх сімей, які люблять похвалитися нагородами. Про "кавалерів" низки медалей та орденів – читайте в програмі Informnapalm на 24 каналі.

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Ніколай Похвальонний

Дослідження ґрунтується на наших ексклюзивних матеріалах. Один з останніх виявлених нагороджених – російський сержант контрактної служби Ніколай Похвальонний. Ми, до речі, теж можемо його похвалити: одна з фотографій, викладених сержантом, допомогла ідентифікувати ще двох "ополченців-шахтарів" з російської армії.

Що відомо про Ніколая Похвальонного:

Дата народження – 28 серпня 1988 року.

Родом із міста Мінеральні Води.

Нині – військовослужбовець 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Станом на літо – осінь 2014 року – військовослужбовець гаубичного самохідного дивізіону 122-мм САУ "Гвоздика" 8-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

У фотоальбомі Похвальонного в соцмережах зафіксували серію знімків з медаллю Суворова, завантажених у серпні 2015 року. Попри те, що фігуранту вистачило розуму не викладати вкладку з посвідчення до медалі, на одній з фотографій все-таки видно номер нагороди – 41 851 – і виписку з указу зі словами: "… за відвагу і самовідданість під час виконання воєнного обов'язку".



Похвальонний хизується "заслугами" / Скриншот з програми Informnapalm

Вивчивши фотоальбом фігуранта, можна дійти висновку, що він не раз встиг побувати у "ростовсько-українських відрядженнях".



Похвальонний з товаришами / Скриншот з програми Informnapalm

В основному, ми бачили фотографії з прикордонного з Україною базового табору російських сил, розташованого недалеко від Новочеркаська Ростовської області.



Похвальонний у відрядженні / Скриншот з програми Informnapalm

Щоб підкріпити припущення про те, що Ніколай Похвальонний отримав бойову державну нагороду за участь у війні на Донбасі влітку – восени 2014 року, звернемо вашу увагу на групову фотографію з його альбому, завантажену 12 серпня 2015 року, з підписом "Ханкала" (це передмістя Грозного, Чечня). Судячи зі знімка, екіпіровки, вигляду четвірки і локації – пункт завантаження на залізничний транспорт в Ханкалі – фотографію зробили під час відправлення в бойове відрядження.

Єдине, що бентежить, це дата публікації – 12 серпня 2015 року. Але доклавши трохи зусиль і вдавшись до деяких хитрощів, ми змогли знайти цю ж фотографію на сторінці іншого російського військовослужбовця, але там вона завантажена на рік раніше – 16 серпня 2014 року.

Фото в Ханкалі на різних сторінках у різні роки / Скриншоти з програми Informnapalm

Максим Константиновський

Більше того: нам вдалося ідентифікувати ще 2 військовослужбовців гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 8-ї окремої мотострілецької бригади з Чечні перед відправленням у "ростовсько-українське відрядження" у серпні 2014 року.

Один із них – Максим Константиновський:

Дата народження – 17 червня 1992 року.

Родом із Волгограда.

З 2014 року фіксується в статусі контрактника артилерійського дивізіону САУ "Гвоздика" 8-ї окремої мотострілецької бригади гірської, місце дислокації – Чечня. Про це свідчать і дружні контакти Константиновського, і тактичний знак цієї бригади, нанесений на САУ.



Максим Константиновський / Скриншот з програми Informnapalm



Константиновський фіксується в статусі контрактника

артилерійського дивізіону САУ "Гвоздика" / Скриншот з програми Informnapalm

На відміну від колишнього товариша по службі Похвальонного, який хизується тільки медаллю Суворова, у Константиновського доволі промовиста фотопідбірка, яка зображує і хронологію, і географію бойового відрядження 2014 року.



Константиновський постив багато локацій/ Скриншот з програми Informnapalm

Ми виявили низку серпневих фотографій із Чечні по маршруту руху ешелону в Ростовську область, а також власне знімки з "ростовсько-українського відрядження" за вересень з уже знайомим маскарадом: воєнні, переодягнені в шахтарів, і бронетранспортер цієї ж бригади з неформальним прапором військової розвідки.



Рух ешелону / Скриншот з програми Informnapalm

Віктор Євдокимов

А другий фігурант – Віктор Євдокимов:

Дата народження – 17 вересня 1984 року.

Родом із Самари.

Контрактник того ж артилерійського дивізіону САУ "Гвоздика" 8-ї окремої мотострілецької бригади гірської.

У фотоальбомі Євдокимова фіксується лише одна його фотографія, завантажена у жовтні 2014 року – на фоні САУ з тактичним знаком 8-ї ОМСБр та бортовим номером 421.



Віктор Євдокимов / Скриншот з програми Informnapalm

Але конспірація не врятувала Віктора: знімки з ним можна знайти у фотоальбомах його товаришів по службі – згаданих вище Похвальонного та Константиновського.



Знімки з віктором постили його інші товариші / Скриншот з програми Informnapalm

Нагадуємо, що 8-а ОМСБр гірська у контексті "українських відряджень" раніше згадувалася у дев'яти епізодах OSINT-розслідувань InformNapalm.

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