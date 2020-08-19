Росіяни продовжують перекидати озброєння на територію Донбасу. Як відомо, окупанти доставили ще 20 одиниць бойової техніки підконтрольним їм найманцям.

У пресслужбі Міноборони повідомили, що така інформація у низ з'явилась завдяки даним головного управління розвідки.

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Кремль надсилає свою псевдогуманітарну допомогу через непідконтрольні Києву пункти пропуску. Це є черговим порушенням міжнародного законодавства. У пресслужбі зазначили, що 20 одиниць бойової техніки, яку доставили на територію Донбасу, відновлені та модернізовані на підприємствах російського військово-промислового комплексу.

"Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження", – зазначив прессекретар Міністерства оборони Максим Праута.

Довідка. Від початку доби 18 серпня українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків. Варто зазначити, що востаннє бойовики порушували перемир'я 11 числа.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу