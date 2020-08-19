За минулу добу на Донбасі зберігався режим припинення вогню. Ворог не обстрілював позиції українських захисників та нарешті припинив збройні провокації.

Ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

Важливо У Слов’янську провели ексгумацію тіл загиблих під час окупації міста у 2014-му: фото, деталі

За минулу добу українські військові також дотримувалися умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Яка ситуація станом на ранок 19 серпня

Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Крім військовослужбовців Збройних сил України в районі проведення Операції Об'єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони,

– мовиться у повідомленні.

Актуально Розповідь вагнерівців про збиті українські літаки на Донбасі: сенсаційне відео Яніни Соколової

Зверніть увагу, що тиша на Донбасі зберігається вже 8 днів. Востаннє проросійські бойовики застосовували зброю 11 серпня. Загалом після оголошення нового перемир'я окупанти зменшили кількість обстрілів. Переважна більшість з них – не прицільні та мають провокативний характер.



Карта окупованих територій на Сході України / Інфографіка 24 каналу