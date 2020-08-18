Правоохоронці виявили в районі кладовища Слов’янська поховання з невпізнаними тілами. Найімовірніше, – це люди, вбиті під час бойових дій у місті, що тривали у 2014 році. Саме тоді російські найманці окупували Слов’янськ, остаточно вибити бойовиків звідти українським військовим вдалося 5 липня 2014 року.

Відразу, восени того ж року, в РНБО повідомили про виявлення 3 масових поховань людей, які загинули від рук окупантів. Через 6 років після цих трагічних подій правоохоронці наткнулися на ще одне таке місце, інформує пресслужба МВС.

Раніше Журналісти ідентифікували бойовиків з групи Гіркіна, які розстрілювали людей у Слов'янську

Що про це відомо:

Місце поховання розташоване на території кладовища у Слов’янську.

Ексгумацію організував Слов’янський відділ поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" Збройних Сил України.

На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.



Ексгумація тіл загиблих

У загиблих взяли біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи.

Відповідні зразки спрямують до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які 6 років живуть у невідомості.

Процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.



У Слов'янську знайшли ще одне поховання з невідомими людьми

Це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.