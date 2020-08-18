Від початку доби 18 серпня українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків. Востаннє бойовики порушували перемир’я 11 числа – тоді вони двічі відкривали вогонь.

Про ситуацію станом на 17:00 18 серпня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

Як минула попередня доба На Донбасі зафіксували два порушення перемир'я, загалом – тиша

Якою була ситуація на Донбасі 18 серпня

У штабі наголошують, що ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. А українські воїни дотримуються повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Бійці ОС продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Також українські підрозділи пильно спостерігають за ворогом і є готовими миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень,

– додали у пресцентрі Об’єднаних сил.

Що ще відбувається на Донбасі

У штабі додали, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС.

Якими успіхами можуть похвалитися рятувальники

Розмінували щонайменше чотири гектари території у прифронтовому районі.

Передали на знищення п’ятдесят три знайдених вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Минулої доби здійснювали роботи на двадцяти семи об’єктах та повністю відремонтували три із них.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі 18 серпня: відео

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

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Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу