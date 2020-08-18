Українська розвідка повідомляє про нарощення боєздатності окупантів на Донбасі. Протягом 2 тижнів проросійським бойовикам доставили близько 20 одиниць бойової техніки.

Командування російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин. Про це повідомляє розвідка, передає пресслужба Міноборони. Цікаво: Викрив себе сам: волонтери виявили російського розвідника через соцмережі Що отримали бойовики Зокрема, вже 2 тижні тривають поставки озброєння, військової техніки та іншого майна військового призначення.

Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Протягом останніх двох тижнів з'єднанням і частинам російських окупаційних військ доставили до 20 одиниць бойової техніки, відновленої і модернізованої на підприємствах РФ. Що відбувається на Донбасі протягом останніх днів Проросійські бойовики порушують режим тиші щодня.

Протягом минулої доби, 17 серпня, війська окупанта двічі порушили домовленості, досягнуті у межах ТКГ.

Поблизу Водяного бойовики стріляли з підствольного гранатомета.

Крім того, біля населеного пункту виявили факти інженерного обладнання позицій у сторону українських підрозділів.