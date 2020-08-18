Бойовики на Донбасі нарощують боєздатність: їм доставили нову техніку
Українська розвідка повідомляє про нарощення боєздатності окупантів на Донбасі. Протягом 2 тижнів проросійським бойовикам доставили близько 20 одиниць бойової техніки.
Командування російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин. Про це повідомляє розвідка, передає пресслужба Міноборони.
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Що отримали бойовики
- Зокрема, вже 2 тижні тривають поставки озброєння, військової техніки та іншого майна військового призначення.
- Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.
- Протягом останніх двох тижнів з'єднанням і частинам російських окупаційних військ доставили до 20 одиниць бойової техніки, відновленої і модернізованої на підприємствах РФ.
Що відбувається на Донбасі протягом останніх днів
- Проросійські бойовики порушують режим тиші щодня.
- Протягом минулої доби, 17 серпня, війська окупанта двічі порушили домовленості, досягнуті у межах ТКГ.
- Поблизу Водяного бойовики стріляли з підствольного гранатомета.
- Крім того, біля населеного пункту виявили факти інженерного обладнання позицій у сторону українських підрозділів.