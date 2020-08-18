На Донбасі зафіксували два порушення перемир'я, загалом – тиша
Протягом 17 серпня війська окупанта двічі порушили домовленості, досягнуті у межах ТКГ. Поблизу Водяного бойовики здійснили провокативний постріл з підствольного гранатомета. Крім того, біля населеного пункту виявили факти інженерного обладнання позицій у сторону українських підрозділів.
На більшості ділянок відповідальності українських підрозділів протягом 17 серпня обстрілів не зафіксовано, інформує у фейсбуці штаб ООС.
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Українські бійці дотримуються режиму припинення вогню, але готові до адекватної реакції на ймовірні підступні дії противника.
Без порушень бойовиків доба не минає
- Біля Водяного зафіксували вогневу активність збройних формувань РФ з підствольного гранатомета. Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю воїнам ЗСУ, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.
- Крім того, виявлено факти інженерного обладнання позицій у сторону українських підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.
Загалом військові Об’єднаних сил задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції повністю контрольована.
Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту була тиша.
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Доба на Донбасі 17 серпня: відео
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу