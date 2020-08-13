У Донецькій області на невідомому предметі підірвалися двоє українських військових. Один із них від отриманих травм загинув на місці, інший – отримав поранення.

Сталося це вдень 13 серпня. Військові відхилися від маршруту свого прямування і наступили на невідомий пристрій, що вибухнув. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Раніше Україна зазнала ще однієї втрати за час перемир’я

Пораненого воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога,

– мовиться у короткому повідомленні.

Наразі на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

Імен військовослужбовців не називають. Командування ООС висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Зверніть увагу! З 27 липня уздовж лінії розмежування на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли – радше провокативні, аніж прицільні. Тому, на щастя, жоден з військовослужбовців Об'єднаних сил ані не загинув, ані не зазнав травм внаслідок стрілянини. Однак, за цей час все ж було зафіксовано кілька смертей серед українських військових.