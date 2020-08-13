У зоні бойових дій на Донбасі загинув військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил. Втрата є небойовою.

Деталі загибелі українського воїна

Про прикру втрату України на Донбасі повідомило у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Північ". За їхньою інформацією, боєць загинув під час виконання бойового завдання.

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А причина – необережне поводження зі зброєю. Зрештою він отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

Обставини та причини смерті наразі з’ясовують представники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Командування Об’єднаних сил, як журналісти 24 каналу, висловлюють співчуття рідним і близьким померлого захисника України.

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Втрати України у 2020 році

Зауважимо, що в 2020 році на Донбасі загинули 65 українських військових. Зокрема. Михайло Воронський, який також помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Щодо останньої втрати, то вона сталася 21 липня – зазнав численних смертельних уражень осколками 19-річний морський піхотинець Артем Козій. Медики боролися за його життя упродовж семи годин, але, на жаль, врятувати бійця так і не зуміли.

З 27 липня, коли в Україні почало діяти перемир'я, бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли – радше провокативні, аніж прицільні. Тому, на щастя, жоден з військослужбовців Об'єднаних сил ані не загинув, ані не зазнав травм.

Зі списком усіх, хто загинув у 2020 році, можете ознайомитися за цим посиланням.