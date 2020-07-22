21 липня під час бойових дій на півдні Донецької області загинув морський піхотинець Артем Козій. Йому було лише 19 років. Сім годин лікарі намагалися врятувати його життя, але, на жаль, марно.

Про це розповіли у фейсбуці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Ворог атакував 21 липня позиції українських військовослужбовців в районі села Павлопіль (Волноваського району Донецької області) щільним вогнем.

Боєць окремого батальйону морської піхоти Артем Козій зазнав чисельних уражень уламками та важких поранень. Лікарі боролися за його життя понад сім годин, але врятувати морпіха не змогли.

Артем народився в Южноукраїнську Миколаївської області, йому було лише 19 років.

Командування бригади та весь особовий склад морських піхотинців висловило щирі співчуття родині загиблого. Весь колектив 24 каналу від серця співчуває також.

"Спочивай, козаче, ми помстимося!" – написали побратими загиблого матроса.

Цього ж дня, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує ухвалення рішення про припинення вогню на Донбасі вже на засіданні ТКГ, яка збереться 22 липня.