Бойовики 21 липня обстріляли Павлопіль. У результаті атак ворога український захисник отримав осколкові поранення. На жаль, лікарям не вдалося врятувати його – боєць помер.

Один із військовослужбовців, який 21 липня був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, помер, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Внаслідок обстрілів військ окупанта боєць отримав осколкові поранення. Чоловіка госпіталізували. На жаль, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Там також додають, що підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Загалом від початку доби 21 липня внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, ще один – отримав поранення.

Редакція 24 каналу також висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.